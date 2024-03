"Gibt nochmal Motivation": Doll bereit für Schlussspurt

Biathlet Benedikt Doll geht nach Platz zwei im Massenstart von Oslo mit neuer Energie in seine letzten Weltcuprennen. "Es gibt nochmal Motivation für die nächsten Tage, da weiterhin Vollgas zu geben", sagte der Routinier nach seinem überzeugenden Auftritt am Holmenkollen: "Es freut mich richtig, dass es nochmal so aufging."