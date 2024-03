Juniorenweltmeisterin Kink ersetzt Schneider in Staffel

Am Freitag war Kink, die in der vergangenen Woche bei der Junioren-WM in Estland jeweils Gold im Massenstart und mit der Frauen-Staffel gewonnen hatte, bei ihrem Weltcup-Debüt im Sprint auf den 42. Platz gelaufen. In den USA ersetzt das Nachwuchstalent die erkrankte Franziska Preuß im DSV-Aufgebot.