Mit 24 Jahren! Biathlon-Talent beendet Karriere

Wenn am Freitag und Samstag in Méribel die französischen Meisterschaften ausgetragen werden, bei denen unter anderem Lou Jeanmonnot am Start steht, wird sich République ein für alle Mal verabschieden. Der aus dem Jura stammende Athlet holte im Jahr 2019 die Goldmedaille im Einzel bei der Junioren-WM und wenig später auch Silber in der Verfolgung. Ein Jahr später stürmte er mit der Staffel außerdem zu Bronze.