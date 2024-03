Biathlon: Die größte Überraschung der Saison

Es gibt sie immer wieder, die Senkrechtstarter einer Sportart. Die Ausnahmetalente, die früh Siege en masse einfahren. Und dann gibt es jene, die kontinuierlich an sich arbeiten und bei denen sich erst im höheren Sportleralter die Erfolge einstellen. Bestes Beispiel aktuell: Lou Jeanmonnot.

Während einst Magdalena Neuner mit nur 24 Jahren ihre glorreiche Biathlon -Karriere beendete, startet die ein Jahr ältere Französin nun erst so richtig durch. Und das auf durchaus beeindruckende Art und Weise.

Im letzten Rennen der am Sonntag zu Ende gegangenen Biathlon-Saison sicherte sich Jeanmonnot beim Massenstart im kanadischen Canmore den Sieg. So kamen sie und ihre deutsche Konkurrentin Janina Hettich-Walz zeitgleich zum letzten Schießen. Beide verfehlten jeweils einmal das Ziel - zum einzigen Mal bei den vier Schießeinheiten - in der Folge spielte die Französin ihre Laufstärke aus und sicherte sich den Sieg.