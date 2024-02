Biathlon: Neue, folgenschwere Hiobsbotschaft für Franziska Preuß

Der erneute Ausfall am Holmenkollen ist umso bitterer, da Preuß als Vierte bei nur acht Punkten Rückstand noch gute Chancen auf die kleine Kristallkugel im Einzel gehabt hätte.

Franziska Preuß muss Kristallkugel nun abhaken

Die 29-Jährige werde am Donnerstag (14.15 Uhr im LIVETICKER) im Einzel von Oslo „wegen Infektsymptomen nicht an den Start gehen“, sagte Mannschaftsärztin Katharina Blume: „Beginnend zeigte sich der Infekt im Bereich der Nasennebenhöhlen in Nove Mesto. Franziska konnte die Zeit bis jetzt gut zur Erholung nutzen, dennoch ist sie weiterhin angeschlagen und noch nicht beschwerdefrei.“