Biathlon: Starker Abschluss! Deutsche Staffel glänzt

Die deutschen Biathletinnen haben in der letzten Staffel des Winters die Materialprobleme überwunden und nur ganz knapp den ersten Weltcupsieg seit über drei Jahren verpasst.

Die Auswahl des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit Janina Hettich-Walz, Selina Grotian, Vanessa Voigt und Debütantin Julia Kink lief im US-amerikanischen Soldier Hollow nach sieben Nachladern auf den zweiten Rang. Zu den Siegerinnen aus Norwegen (fünf Nachlader) fehlten am Ende lediglich 17,2 Sekunden.

„Es war irgendwie so verrückt, wie im Film“, sagte Kink, die sich auf der letzten Runde mit der Gesamtweltcupführenden Ingrid Landmark Tandrevold um den Sieg duellierte, am ARD-Mikrofon: „Das war so krass.“