Biathlon-Star mit emotionalem Abschiedspost für deutschen Trainer

Vor einigen Wochen wurde Ricco Groß als Biathlon-Trainer der Slowenen entlassen. Nun hat sich Slowenen-Star Anamarija Lampic erstmals zu dessen Abschied geäußert und dabei aus ihrer Enttäuschung kein Geheimnis gemacht.

„So traurig, dass wir getrennte Wege gehen müssen“, schrieb sie auf Instagram. Das Verhältnis zwischen der 28-Jährigen und Groß war innig. Der Coach war es, der Lampic nach ihrem Wechsel vom Langlauf zum Biathlon unterstützte und wettkampffähig formte.

Biathlon: Groß half Lampic in Weltspitze

Das gemeinsame Ziel war laut Lampic die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d‘Ampezzo. Die Entscheidung, Groß zu entlassen, traf auch Lampic unvorbereitet. „Ich verstehe nicht, was, wann und warum das passiert ist“, fragte sich die Biathletin, die auch die Verantwortlichen kritisierte: „Ich kann nur sagen, dass es keine einzige Frage gab, was die Athleten über diese Entscheidung denken.“

Nach ihrem Wechsel vom Langlauf zum Biathlon zur Saison 2022/23 war die Slowenin zunächst vermehrt im zweitklassigen IBU-Cup an den Start gegangen, nahm aber im Februar 2023 auch erstmals an der Biathlon-WM in Oberhof teil. Ihre erste Saison beendete sie mit einem respektablen 48. Platz im Gesamtweltcup.

Formkurve zeigte stets nach oben

In der vergangenen Saison steigerte sie sich dann enorm und nahm nur noch ausschließlich an den Weltcup-Rennen teil. Dabei holte sie in fast jedem Rennen Punkte und lief im Sprint von Hochfilzen sogar auf Rang acht.