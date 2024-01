Biathlon-Star klagt an: "Unglaublich schlimm, dass es diese Menschen gibt“

Biathletin Stina Nilsson hat die Kritik an ihrer Person satt und reagiert zunehmend empfindlich auf negative Äußerungen. Zuletzt äußerte sich der frühere schwedische Nationaltrainer Wolfgang Pichler kritisch gegenüber Nilsson, weswegen die Athletin im schwedischen Fernsehen auf den 68-Jährigen angesprochen wurde.

„Ihr braucht mir nicht sagen, was er erzählt hat. Ich habe nur gehört, dass er was gesagt hat, aber ich versuche bewusst, diese Dinge nicht zu hören. Deswegen will ich seine Aussagen gar nicht hören“, wehrte sich Nilsson im Interview mit dem Fernsehsender SVT.