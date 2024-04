Baby ist da! Biathlon-Legenden erstmals Eltern

Die nächsten beiden Biathlon -Stars schweben im Baby-Glück! Eva Puskarcikova und Thomas Bormolini sind erstmals Eltern geworden und verbreiteten ihr Baby-Glück in den sozialen Medien.

„Hier bin ich also. Zwei Wochen früher als geplant, am 16. April. Aber so können sich Mama und Papa schon mal langsam auf die Überraschungen vorbereiten, die jetzt kommen werden. Und darauf, dass ab jetzt alles nach mir geht. Ich heiße Paride Bormolini, bin weniger als eine Woche alt, aber ich fühle mich schon recht wohl hier“, schrieb das Paar auf ihren beiden Instagram-Accounts unter ein Foto, das das Neugeborene zeigt.