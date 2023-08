“Gigantisches Erlebnis": Herrmann-Wick verabschiedet sich vom Biathlon

Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick hat sich mit einem Spaß-Rennen beim City-Biathlon in Wiesbaden endgültig von den Fans verabschiedet. „Es war richtig cool mit den Mädels zusammen. Wir haben es alle nochmal genossen vor der Kulisse in so einer Stadt“, sagte die 34-Jährige im ZDF.