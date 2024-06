Im Biathlon-Kultort darf wieder geschossen werden!

Große Erleichterung bei den norwegischen Biathlon -Stars: Die Schießanlage am legendären Holmenkollen steht den Sportlern nach mehrmonatiger Schließung wieder zur Verfügung, nachdem sie im Oktober nach einer routinemäßigen Überprüfung überraschend gesperrt worden war.

„Uns wurde mitgeteilt, dass die Schießanlage für Training und Wettkämpfe wieder geöffnet wird. Zum Wohle des Sports und vor allem der Biathleten sind wir sehr froh darüber“, bestätigte der lokale PR-Manager Haakon Berg Jensen gegenüber „TV2″, dass ab kommenden Montag wieder wie gewohnt am Holmenkollen geschossen werden darf.

Einschusslöcher um Biathlon-Mekka Holmenkollen

Wie Jensen weiter verriet, seien die teils gravierenden Mängel beseitigt worden. So gebe es nun einen vergrößerten Sicherheitsbereich an der Anlage. Dazu wurde eine feste Mauer hinter den Zielscheiben installiert.

Biathlon-Stars klagen an: „Eine ziemliche Katastrophe“

So sollen die Behörden bei der Sicherheitsüberprüfung im Oktober 2023 Einschusslöcher in einem umliegenden Gebäude entdeckt haben. Auch sollen die Kontrolleure am Schießstand ein herrenloses Gewehr gefunden haben.