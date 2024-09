Nächster Dämpfer für Biathlon-Star

Nachdem Bö am Samstag im Sprint nach vier Schießfehlern nur auf Platz 35 gelaufen war, landete der 36-Jährige im Massenstart nach zwei Schießfehlern auf dem siebten Rang. Der Sieg ging wie am Vortag an Johan-Olav Botn, der vor Martin Uldal und Vejbörn Sörum triumphierte.

Johannes Thingnes Bö, fünfmaliger Gesamtweltcupsieger, war wie schon beim Sprint nicht am Start. „Leider habe ich mich während des Trainings am Morgen erkältet, daher gibt es für mich an diesem Wochenende keine Rennen“, hatte der jüngere Bö-Bruder sein Fehlen am Samstag bei Instagram erklärt: „Hoffentlich bin ich in ein paar Tagen zurück im Training.“