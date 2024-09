Biathlon: Doppelte Enttäuschung für Bö-Brüder

Nach dem ersten Schießen lag der 36-Jährige noch in Führung, leistete sich beim Stehend-Schießen jedoch vier Fehler. Durch den Patzer verpasste der Norweger eine gute Platzierung und fand sich stattdessen weit hinten in der Ergebnisliste wieder.

J.T. Bö muss komplettes Wochenende absagen

Ursprünglich wollte auch Tarjeis Bruder, Gesamtweltcup-Sieger Johannes Thinges Bö, in Lillehammer an den Start gehen. Sein Name stand zwar auf der Startliste, dennoch fehlte er beim Rennen. Wie der Biathlon-Star seinen Fans auf Instagram mitteilte, habe er sich erkältet und werde daher an diesem Wochenende kein Rennen bestreiten.