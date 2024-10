Karriereende? Biathlon-Dominator lässt aufhorchen

Johannes Thingnes Bö ist das Aushängeschild im Biathlon-Sport . Mit 20 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften ist er gemeinsam mit Ole Einar Björndalen Rekordsieger. Auch in der vergangenen Weltcup-Saison war Bö nicht schlagen und sicherte sich überlegen den Gesamtsieg.

Auf Instagram hat der 31-Jährige nun erstmals angedeutet, dass er bei der Heim-WM 2029 in Oslo am Holmenkollen wohl nicht mehr am Start sein wird.