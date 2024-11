Biathlon-Ass über Schock-Diagnose: "Es war hart zu verkraften!"

Niklas Hartweg blickt nach einer Schock-Diagnose aus dem Sommer positiv in die Zukunft. Nach monatelanger Pause scheint auch der Weltcup bereits in Reichweite.

Weltcup-Start im Biathlon? „Bin da ziemlich sicher dabei“

Auch ein bezüglich des Weltcup-Starts in Kontiolahti am 30. November zeigte sich Hartweg selbstbewusst. „Ich bin da ziemlich sicher dabei“, erklärte er und merkte an: „Das Ziel ist der Februar.“ Dann liegt der Fokus auf der Heim-Weltmeisterschaft in Lenzerheide, wo er in den Kampf um eine Medaille einsteigen will.