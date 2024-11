Biathlon-Star flüchtet zurück im Langlauf - Freund reagiert!

Nykvist sieht Nilsson-Entscheidung positiv: „Sie macht das, was sie will“

Trotz allem sieht Nykvist den Schritt seiner Freundin auch positiv. „Gleichzeitig macht sie, was sie will, und fühlt sich gut dabei, und das gibt mir auch ein gutes Gefühl“, schilderte er. Der 27-Jährige lobt Nilsson dafür, ihren eigenen Kopf zu haben und auf diese Weise die richtigen Entscheidungen für ihre Zukunft treffen kann. „Sie macht wirklich das, was sie will und nicht das, was jemand anderes von ihr will. Und so war es auch schon immer. Sie macht das, worauf sie an diesem Tag Lust hat“, erklärte er.