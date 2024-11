Biathlon-Star verrät kuriosen Grund für Fehlstart!

Kurz vor dem Weltcup-Auftakt am Samstag im finnischen Kontiolahti (ab 13:15 Uhr im LIVETICKER) hat der Biathlon-Dominator jetzt verraten, warum er in der vergangenen Saison den Auftakt in die Saison leicht verpatzt hatte. „Ich hatte am Samstag ein Armdrücken-Duell mit Tarjei und seinem Sponsor. Am Sonntag war noch alles ok, aber in der Woche danach hat sich mein Arm nicht gut angefühlt. Ich konnte zwei Wochen lang bis zum Weltcup-Start nicht wie gewohnt trainieren“, sagte er im Podcast Extrarunde.