Bitteres deutsches Debüt im Biathlon: "Man möchte im Boden versinken"

Bitteres Debüt für Riethmüller

Nachwuchstalent Puff ging als erste deutsche Läuferin ins Rennen - und legte mit einer Schnellfeuerserie am Schießstand stark los. Weil sie beim Stehendanschlag dann einmal nachladen musste, fiel Deutschland etwas zurück. „Ich war ziemlich nervös, es hat aber Spaß gemacht“, sagte die 22-Jährige am ZDF-Mikrofon. Und so startete Preuß an Position acht liegend, ohne Fehler brachte sie ihr Team auf den vierten Platz nach vorne.