Laura Dahlmeier spielt mit Mönchen Fußball

Die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier, die mittlerweile als Bergläuferin aktiv ist, verbringt ihren Urlaub gerne mit außergewöhnlichen Inhalten. In diesen Tagen bereist sie etwa Nepal und Indien. Via Instagram lässt sie ihre Follower daran teilhaben. Sie zeigte sich dort bereits bei einigen Abenteuern, so spielte sie etwa Fußball mit buddhistischen Mönchen.