Biathlon: Kurioser Fauxpas von Franziska Preuß auf Schalke

Doppel-Podium auf Schalke! In der Verfolgung holen Anna Weidel und Justus Strelow vor Franziska Preuß und Philipp Nawrath den zweiten Platz.

Die deutschen Duos sind bei der Biathlon-Party auf Schalke jeweils auf das Podest gelaufen. Justus Strelow und Anna Weidel belegten bei der traditionellen World Team Challenge in der abschließenden Verfolgung nach fünf Strafrunden den zweiten Platz hinter Karoline Offigstadt Knotten und Sturla Holm Lägreid aus Norwegen, dahinter folgte die Weltcupführende Franziska Preuß mit Philipp Nawrath (drei Strafrunden).

Die Norweger Offigstad / Laegreid hatten im Voraus bereits im Massenstart gewonnen, bei dem Preuß ein kurioser Fehler unterlaufen war. Anstatt in die Strafrunde zu gehen, hatte Preuß versehentlich nachgeladen - und deshalb 30 Strafsekunden aufgebrummt bekommen. „Ich war irgendwie noch im Weihnachtsblues“, hatte sich Preuß im Anschluss im ZDF erklärt.

Preuß / Nawrath kämpfen sich nach Aussetzer zurück

Die beiden deutschen Duos waren von Platz vier und fünf in die Verfolgung gestartet, hatten sich dann aber zurückgekämpft. In einem spannenden Rennen blieb der Kampf hinter den an der Spitze enteilten Norwegern lange offen. Auf der Schlussrunde behaupteten sich dann die DSV-Teams.