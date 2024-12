Biathlon auf Schalke LIVE im TV, Stream und Ticker - Endet die deutsche Durststrecke?

Nach der kurzen Weihnachtspause geht es für die Biathleten mit der World Team Challenge auf Schalke weiter. Franziska Preuß und Co. wollen dabei nahtlos an den tollen Saisonstart anknüpfen - und eine deutsche Durststrecke beenden.

Nach der kurzen Weihnachtspause geht es für die Biathleten mit der World Team Challenge auf Schalke weiter. Franziska Preuß und Co. wollen dabei nahtlos an den tollen Saisonstart anknüpfen - und eine deutsche Durststrecke beenden.

Beim Gedanken an die stimmungsvolle Party im Fußballstadion geriet Franziska Preuß ins Schwärmen. „Das ist nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für uns Sportler ein echtes Erlebnis“, sagte die bisherige Überfliegerin des Weltcup-Winters vor der traditionellen World Team Challenge in der Schalker Arena.

Am Samstag (18.10 Uhr) wollen Preuß und Co. den rund 50.000 Fans eine große Show liefern, dabei nahtlos an den famosen Saisonstart anknüpfen - und die Biathlon-Euphorie im eigenen Land vor den „deutschen Wochen“ mit den Heimspielen in Oberhof und Ruhpolding weiter anheizen.