Biathlon: Krankheitswelle im deutschen Team - zwei Ausfälle!

Voigt habe „sich bereits vor der Anreise müde und angeschlagen gefühlt, was insbesondere ihre Erholung maßgeblich beeinflusst hat“, sagte Mannschaftsärztin Katharina Blume: „Es galt von Beginn an, jeden Tag neu zu entscheiden. Letztendlich haben wir uns gemeinsam gegen eine Teilnahme am Massenstart ausgesprochen, um das gesundheitliche Risiko so gering wie möglich zu halten.“ Die Gesamtweltcupvierte Voigt war in Annecy-Le Grand Bornand Sechste und Dritte geworden.