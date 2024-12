Nach Herz-Schock: Biathlon-Star wütet wegen Fake News!

„Weil in den Medien in diesen Tagen viele Falsch-Informationen über meine Gesundheit verbreitet werden, will ich nochmal sagen, dass meine Herzrhythmusstörung nicht gefährlich ist“, erklärte Tandrevold auf Instagram.

„Vertraut mir stattdessen“

Zuvor hatte sie beim Weltcup in Kontiolahti ein Rennen unterbrechen müssen, was Besorgnis auslöste. Anschließend verzichtete sie auf die Teilnahme am Weltcup in Hochfilzen, was die Spekulationen weiter anheizte.