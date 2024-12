"Schwierige Monate!" Emotionale Worte von Biathlon-Star

Seit rund drei Wochen läuft die neue Biathlon-Saison. Für Lisa Vittozzi, Gesamtweltcupsiegerin der letzten Saison, reichte es bisher jedoch noch zu keinem einzigen Start im Weltcup. Weder im finnischen Kontiolahti noch bei den Wettbewerben im österreichischen Hochfilzen war die Italienerin am Start. Vor Kurzem folgte auch die Absage für die Wettbewerbe in Le Grand-Bornand.

Auf Instagram gibt Vittozzi einen emotionalen Einblick in ihre Gefühlswelt und ihre schwierige Situation mitten im WM-Winter.

Vittozzi zeigte sich trotz ihrer Beschwerden kämpferisch: „Ich tue mein Bestes, um wieder gesund zu werden und zu dem zurückzukehren, was ich liebe.“ Die Verteidigung des Gesamtweltcups dürfte aber äußerst schwierig werden, muss die Einzelweltmeisterin von 2024 doch schon mindestens drei Rennwochenenden aufholen.

Das Ziel der Italienerin sei es, an den ersten Wettkämpfen im neuen Jahr teilzunehmen. Am 9. Januar startet das Biathlon-Jahr 2025 mit den Wettkämpfen in Oberhof.