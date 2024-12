Staffel-Frust bei deutschen Biathlon-Männern: "Ich bin ganz schön enttäuscht"

„Nicht das, was wir uns vornehmen“

Bei deutlichen Plusgraden startete Zobel für das DSV-Team, das sich nach dem Karriereende von Benedikt Doll neu aufstellen musste. Der 28-Jährige zeigte zwar eine fehlerfreie Leistung am Schießstand, ließ in der Loipe aber deutlich Federn - beim Wechsel zu Kühn lag Deutschland schon 40 Sekunden zurück. „Es war zäh heute, ich habe mich körperlich nicht optimal gefühlt“, sagte Zobel am ZDF-Mikrofon.

Bei seinem Nachfolger präsentierte sich dann ein gegenteiliges Bild. Während sich Kühn am Schießstand zwei Nachlader erlaubte, hielt dieser mit einer tollen Laufform den Schaden in Grenzen. Nawrath ging somit an Position vier liegend in das Rennen und lag zwischenzeitlich sogar auf Podestkurs, drei Fehlversuche warfen Deutschland aber zurück. Schlussläufer Horn konnte die Lücke nach vorne nicht mehr schließen, stattdessen wuchs der Rückstand nach einer Strafrunde auf mehr als zwei Minuten an.