Deutsche Biathlon-Ikone verblüfft über Bö-Brüder

Auf einer Pressekonferenz in Ruhpolding kündigte Biathlon-Rekordweltmeister Johannes Thingnes Bö seinen Rücktritt zum Saisonende an. Sein fünf Jahre älterer Bruder Tarjei Bö zog eine Woche später in Antholz nach. So werden beide die Olympischen Spiele im kommenden Jahr verpassen.