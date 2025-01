Wintersport: Biathlon-Star hofft auf Comeback

Schon Mitte Januar soll die 29-Jährige wieder in den Weltcup einsteigen, wie Italiens Sportdirektor Klaus Höllrigl verriet: „Es ist geplant, dass sie in Ruhpolding (15. – 19.01.) zurückkehrt und dann bis zur WM ihre Form aufbauen kann.“

Vittozzi: Vorbereitung auf Biathlon-WM

Den Start in Oberhof kommende Woche musste sie noch absagen, in Ruhpolding soll es nun klappen. Bis zur Biathlon-WM in Lenzerheide (10. – 23.02) bleiben der Italienerin also noch gut ein Monat, um zurück in Form zu kommen.