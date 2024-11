Bittere Nachricht! Biathlon-Auftakt ohne Superstar

Der Biathlon-Weltcup startet ohne Gesamtweltcupsiegerin Lisa Vittozzi in die neue Saison. Die Italienerin plagt sich mit einer Verletzung herum.

Der Biathlon-Weltcup startet ohne Gesamtweltcupsiegerin Lisa Vittozzi in die neue Saison. Die Italienerin plagt sich mit einer Verletzung herum.

Italiens Biathlon-Damen starten ohne ihren Superstar in die neue Saison. Lisa Vittozzi sagte ihren Start zum Auftakt am 30. November im finnischen Kontiolahti wegen Rückenproblemen ab. Die Absage der Weltcup-Gesamtsiegerin vom letzten Jahr bestätigte der Weltverband IBU in einer Mitteilung.