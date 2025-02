Biathlon-Ass vergießt Tränen live im TV

Am Ende trennten Bronze und den undankbaren vierten Rang nur 1,4 Sekunden: Lena Häcki-Groß verpasste die erste Schweizer Medaille bei der Biathlon-WM im Schweizerischen Lenzerheide denkbar knapp und zeigte dennoch eine starke Leistung.

Das sah auch ihre Schwester Martha so, die nach dem Sprint beim SRF-Interview zugeschaltet wurde: „Ich bin so unglaublich stolz auf sie. Ich freue mich einfach, wenn ich sie in den Arm nehmen kann.“ Daraufhin flossen bei Lena Häcki-Groß die Tränen.