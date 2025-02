Medaillen-Krimi um Preuß - und sie bekommts gar nicht mit!

Das Drama um Gold und Silber bekam Franziska Preuß zunächst gar nicht mit. Während Justine Braisaz-Bouchet noch in der Loipe Sekunde um Sekunde auf die virtuelle Führende aufholte, war diese bereits in der Umkleidekabine.

Am Ende lag Preuß im Sprint nach einer Strafrunde 9,8 Sekunden hinter Braisaz-Bouchet (1 Strafrunde), die mit ihrem Erfolg auch Topfavoritin Lou Jeanmonnot aus dem eigenen französischen Lager die Show stahl. Bronze ging an die Finnin Suvi Minkkinen (0/+10,0).

Dramatischer Gold-Krimi um Franziska Preuß

Disziplintrainer Sverre Olsbu Röiseland verfolgte das Geschehen gespannt im Zielraum und schlug schon ungläubig die Hände über dem Kopf zusammen, als seine Athletin bei den Weltmeisterschaften in Lenzerheide im Sprint über 7,5 Kilometer in Führung ging. Doch nur wenige Minuten später flog Braisaz-Bouchet heran und schnappte Preuß die Goldmedaille doch noch weg.

Zweite Einzelmedaille für Preuß

Mit 2,9 Sekunden Rückstand auf Preuß ging Braisaz-Bouchet in die Schlussrunde, zündete dort aber den Turbo und krönte sich zur verdienten Weltmeisterin. 9,8 Sekunden lag die Französin im Ziel vor Preuß, beide hatten sich einen Fehlschuss am Schießstand geleistet.

Für Preuß, die in diesem Winter sowohl in der Gesamt- als auch der Sprintwertung führt, war es nach Silber im Massenstart von Kontiolahti bei der WM 2015 nun die zweite Medaille in einem Einzelrennen. Bronze ging an die starke Minkkinen, die ohne Schießfehler wiederum 1,4 Sekunden Vorsprung auf die Schweizerin Lena Häcki-Groß hatte.