Biathlon-Legende Peiffer mit Brandrede: "Ich könnte mich schon wieder aufregen!"

„Es wird ja nicht besser, sondern schlechter“

„Das ist etwas, was mich betroffen macht“, hielt der 37-Jährige fest: „Und das Schlimme ist, dass heute alle sagen, das ist normal, das gehört dazu, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. So normal, wie wenn es ab und zu mal regnet oder man Rückenschmerzen hat über 30. Das finde ich schlimm.“

Peiffer will sich nicht gewöhnen

Auch die Freude am Sport leide unter dem, was in den sozialen Medien passiere: „Der Sport lebt ja auch davon, dass mal etwas nicht klappt. Und natürlich ist es blöd, wenn man diejenige oder derjenige ist, dem das passiert. Aber dass man jemanden dann so runtermacht und persönlich beleidigt - ich will mich nicht damit zufriedengeben, dass man sagt: Das ist halt einfach so.“