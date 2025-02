Biathlon-WM: Üble Hetzbotschaft schlägt Wellen

Mit acht Fehlschüssen und zwei Strafrunden hatte die Gesamtweltcup-Dritte des Vorjahres Norwegen eine mögliche Medaille in der Mixed-Staffel gekostet. Das Drama wurde nur noch größer, als dem überragenden Superstar Johannes Thingnes Bö am Ende nur Sekunden fehlten, um dem deutschen Quartett aus scheinbar aussichtsloser Position noch Bronze wegzuschnappen.

Tandrevold, die schon im vorigen WM-Winter zahlreiche Frusterlebnisse hatte, wurde infolge ihres schwarzen Tages Opfer übler Hassnachrichten. Sie ging damit am späten Mittwochnachmittag an die Öffentlichkeit - und entfachte eine Welle der Solidarität, aber auch kritische Anmerkungen.

Tandrevold veröffentlicht üblen Hasskommentar

Tandrevold veröffentlichte in ihrer Instagram-Story eine exemplarische Hassbotschaft, die sie erreich hat: Sie fängt an mit „Ich wünsche dir alles Schlechte dieser Welt“ und geht weiter mit bösartigen sexuellen Beleidigungen und weiteren aggressiven Herabsetzungen.

Zuspruch auch vom Gold-Team

Auch Jeanmonnots männliche Kollegen Eric Perrot und Emilien Jacquelin bekundeten ihre Solidarität. „Das ist einfach traurig“, sagte Jacquelin - ergänzte aber auch den Ratschlag: „Das Beste, was sie machen kann, ist Instagram auszuschalten und die Nachrichtenfunktion zu schließen. Ich halte das seit zwei Jahren so und es geht mir besser damit.“

Auch Vanessa Voigt sorgte für Gesprächsstoff

Die Diskussion um Tandrevold erinnert an die Debatten um Vanessa Voigt bei der WM im vergangenen Jahr in Nove Mesto.

Voigt - bei der jetzigen WM aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei - hatte damals in einem ARD -Podcast offen und ausführlich darüber gesprochen, wie sehr Hassnachrichten während der WM sie beschäftigt und heruntergezogen hätten. Die ehrliche Offenbarung schlug international Wellen, speziell auch in Norwegen - und handelte Voigt neben Solidarität auch Kritik ein.

„Wenn man für so etwas anfällig ist, sollte man diese Social-Media-Kanäle bei wichtigen Rennen einfach ausblenden“, wies Legende Björndalen Voigt öffentlich zurecht: „Viel Zeit am Handy und in den sozialen Netzwerken zu verbringen, ist nicht das Klügste, wenn man bei einer WM ist, wo nur Leistung zählt. Sich so von negativer Kritik beeinflussen zu lassen, kommt mir sehr amateurhaft vor.“