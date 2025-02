Biathlon: Gold-Heldin komplettiert deutsches WM-Aufgebot!

SPORT1 03.02.2025 • 14:24 Uhr Das Aufgebot der deutschen Biathletinnen für die Weltmeisterschaft in Lenzerheide ist nun komplett. Der DSV vergibt das letzte offene Ticket an Johanna Puff.

Johanna Puff komplettiert das deutsche WM-Aufgebot und nimmt den vorerst vakant gebliebenen Platz bei den Damen ein. Das gab der Deutsche Ski-Verband (DSV) am Montag offiziell bekannt. Die 22-Jährige vom Stützpunkt Ruhpolding wird damit für ihre starken Resultate bei den Europameisterschaften in der vergangenen Woche in Martell (Südtirol) belohnt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dort hatte Puff sowohl im Einzel als auch mit der Staffel Gold gewonnen und vor allem am Schießstand herausragende Leistungen gezeigt. Von insgesamt 60 Schüssen traf die Bayerin 57 Mal ins Schwarze. Im Weltcup stehen ihr in diesem Winter allerdings noch keine nennenswerten Ergebnisse zu Buche - was auch daran liegt, dass Puff vor Weihnachten wegen einer Krankheit pausieren musste.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Preuß führt Frauen-Team an

Die Weltmeisterschaften in Lenzerheide (Schweiz) beginnen am 12. Februar mit der Mixed-Staffel. Angeführt wird die deutsche Auswahl von der Gesamtweltcup-Führenden Franziska Preuß. Außerdem werden Selina Grotian, Sophia Schneider und Julia Tannheimer beim Saisonhöhepunkt an den Start gehen.