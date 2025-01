Biathletinnen ohne Voigt zur WM

Die deutschen Biathletinnen müssen bei der Weltmeisterschaft in Lenzerheide ohne Leistungsträgerin Vanessa Voigt auskommen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, benötige die 27-Jährige nach einem schweren Atemwegsinfekt über den Jahreswechsel „weiterhin Zeit, um sich vollständig zu erholen“. Voigt hatte vor Weihnachten zwei Podestplätze geholt, ehe sie die Krankheit ausgebremst hatte. Die Comeback-Versuche in Oberhof und Ruhpolding scheiterten mit den Plätzen 68 und 70.

Angeführt wird das deutsche Frauen-Team von der Gesamtweltcupführenden Franziska Preuß, dazu kommen Selina Grotian und Julia Tannheimer. Als vierte Athletin wurde Sophia Schneider ohne erfüllte WM-Norm berufen, die fünfte Starterin wird erst nach den ersten beiden Rennen der am Mittwoch beginnenden EM in Martell berufen. Bei den Männern gab es keine Überraschungen. Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Danilo Riethmüller und Justus Strelow bilden das Quintett.

Voigt war bereits im Sommer wegen mentaler Probleme verspätet in die Saisonvorbereitung eingestiegen, deshalb kamen ihren Topergebnisse zu Beginn des Winters durchaus überraschend. Doch der Infekt bremste sie erneut aus. „Die Saison 2024/25 war von Anfang an ein echter Kampf. Ein Auf und Ab, worunter nicht nur der Kopf, sondern zum Schluss vor allem mein Körper sehr gelitten hat“, schrieb sie bei Instagram. Es sei nun „der richtige Zeitpunkt“ für diese Entscheidung gekommen.

Im Rahmen der medizinischen Untersuchungen seien schwerwiegende Komplikationen zwar ausgeschlossen worden. Jedoch habe Voigt in Kombination mit ihren reduzierten Trainingsumfängen aus dem Frühjahr zu viel „Substanz“ verloren, ergänzte der DSV. Deshalb werde die Stütze der deutschen Frauen-Staffel in dieser Saison keine weiteren Wettkämpfe bestreiten und ihren vollen Fokus auf dem Start der Olympia-Vorbereitung Anfang Mai legen.

„Aktuell finde ich kaum Worte und sicherlich wird es eine gewisse Zeit dauern bis ich diese wieder finde, aber an erster Stelle steht nun weiterhin: die Gesundheit! Bis ganz bald“, schrieb Voigt weiter in ihrem Statement. - das deutsche Aufgebot für die WM in Lenzerheide (12. bis 23. Februar) im Überblick: