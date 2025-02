Biathlon-WM: Preuß beweist Größe - Deutsche Staffel geht nach Patzer leer aus

Startläuferin Sophia Schneider brachte das deutsche Quartett gleich in eine kaum mehr aufzuholende Lage. Die 27-Jährige leistete sich eine Strafrunde im Stehendanschlag und so lag die Staffel nach der ersten Starterin als 16. schon 1:35 Minuten zurück.

„Ich habe die Waffe nicht richtig ruhig bekommen. Ich habe den Stress von der Strecke beim Schießen nicht wegbekommen. Ich bin sehr enttäuscht. Das ist nicht cool, wenn die Staffel so anfängt. Das tut mir leid für die Mädels“, sagte Schneider, die erstmals als Startläuferin unterwegs war, in der ARD .

Biathlon WM: Preuß beweist trotz Niederlage Größe

„Das Stehendschießen ärgert mich doch sehr, aber es wurde schon von Schuss zu Schuss unruhiger. Der letzte Schuss ist mir dann leider rechts unten weggegangen“, sagte Preuß nach dem Rennen in der ARD : „Es war heute hier und da einfach ein Fehler zu viel in der ganzen Mannschaft.“

Trotz der bitteren Niederlage bewies die Verfolgungsweltmeisterin im Anschluss an das Rennen Größe. Direkt nach dem Ziel ging sie zu ihrer unglücklichen Staffelkollegin Schneider und nahm die 27-Jährige tröstend in den Arm.

„Ich habe ihr gesagt, dass so etwas jeder Biathletin mal in ihrer Karriere passiert, dass man auch mal solche Momente erlebt“, erklärte Preuß die Situation nach dem Rennen und nahm ihre Kollegin in Schutz: „Sowas kann immer passieren. That´s the game. Sie muss jetzt daraus lernen und es einfach abhaken. Solche Situationen machen einen stärker."