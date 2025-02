Biathlon-WM: Eiskalt! Gold-Coup von Preuß in der Verfolgung

Der Medaillensatz ist komplett! Im dritten Rennen bei der Biathlon-WM in Lenzerheide (Schweiz) hat Franziska Preuß den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert und sich zur Weltmeisterin in der Verfolgung gekrönt. Im Ziel hatte sie 39 Sekunden Vorsprung auf Elvira Öberg (Schweden) und 40 Sekunden Polster auf Sprint-Weltmeisterin Justine-Braisaz Bouchet (Frankreich).

Die 30-Jährige ließ der Konkurrenz keine Chance, versenkte alle 20 Schüsse und ging mit 50 Sekunden Vorsprung auf die Schlussrunde, die sie in vollen Zügen genießen konnte. „Es war echt cool. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Mit 50 Sekunden Vorsprung auf die Schlussrunde hätte ich mir nie erträumt. Nach der Silbermedaille waren schon Gedanken an die Täler in den letzten zehn Jahren. Man hat schon den Glauben mal verloren. Ich war so oft zwischen vier und zehn. Es hat immer etwas gefehlt“, jubelte sie im ZDF.