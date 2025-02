Biathlon-WM LIVE im TV, Livestream & Ticker- Staffel der Damen

Bei der Biathlon-WM steht heute die Damen-Staffel über 4x6 Kilometer auf dem Programm. Franziska Preuß will wieder auf dem Podium stehen.

Franziska Preuß, Selina Grotian, Sophia Schneider und Julia Tannheimer wollen bei der Staffel am Samstag (12.05 Uhr im LIVETICKER ) eine Medaille holen.

Biathlon-WM heute: So verfolgen Sie Staffel der Damen LIVE im TV, Stream und Ticker

Die Hoffnung liegt auf dem deutschen Quartett

Die Hoffnung ruht vor allem auf der Gesamtweltcupführenden Franziska Preuß . Bei der Staffel über 4x6 Kilometer will das deutsche Quartett „auf alle Fälle eine Medaille gewinnen“, betonte Preuß.

Preuß stellt am Samstag die Schlussläuferin. Die 30-Jährige hat bei den laufenden Weltmeisterschaften bereits vier Medaillen sammeln können. Sie gewann Gold in der Verfolgung, Silber im Sprint, Bronze mit der deutschen Mixed-Staffel und Bronze in der Single-Mixed-Staffel.