Biathlon-WM LIVE: Sprint der Frauen im Free-TV, Stream & Liveticker

Beim zweiten Rennen der Biathlon-Weltmeisterschaften 2025 in Lenzerheide rechnet sich das deutsche Team durch Franziska Preuß und Selina Grotian erneut Medaillenchancen aus. So können Sie den Sprint der Frauen LIVE verfolgen!

Die Biathlon-WM 2025 geht heute mit dem Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer weiter (ab 15.05 Uhr im LIVETICKER ). Für die deutsche Mannschaft gibt es einmal mehr nur ein Ziel: das Podest. Franziska Preuß, die sowohl im Gesamt- als auch im Sprintweltcup vorne liegt, führt das DSV-Aufgebot an.

„Wenn man die letzten Wochen fast in jedem Rennen auf dem Podium war, wäre es schon eine Enttäuschung, wenn man es zur WM nicht schafft“, sagte Preuß. „Es ist schon das Ziel, eine Einzelmedaille mit heimzunehmen.“ Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer fügte hinzu: „Sprint ist auch ein wichtiger Wettkampf für den Verfolger.“

„Eine Medaille wäre natürlich supercool. Das können ein, zwei, drei Athletinnen von uns schaffen, wenn sie ihre Sachen 100 Prozent machen“, so Mehringer weiter. „Wichtig ist aber auch, in der Position zu sein, sich zumindest nah ans Podest zu schieben, um am Sonntag noch um eine Medaille laufen zu können.“