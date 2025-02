Biathlon-WM: "Sie hatte immer irgendwas" - beendet Preuß ihren Fluch?

Franziska Preuß und ihr WM-Fluch

So gewann sie lediglich eine WM-Einzelmedaille - diese liegt mit Silber beim Massenstart 2015 in Kontiolahti bereits zehn Jahre zurück. Fast stellvertretend dafür steht die Saison 2020/2021, als Preuß sogar Dritte im Gesamtweltcup wurde. Doch obwohl sie in jedem WM-Rennen unter die Top 8 kam, holte die Deutsche abgesehen von der Mannschaft nicht eine Medaille.

Preuß: Im Gelben Trikot zur WM

Doch in diesem Jahr soll alles anders werden - und die Vorzeichen stehen besser denn je. Denn dass Preuß konstant gute Leistungen abrufen kann, beweist sie in dieser Saison fast in jedem Rennen. In Topform und als Führende des Gesamtweltcups gilt die 30-Jährige als heiße Kandidatin auf eine oder mehrere Medaillen bei der WM in Lenzerheide/Schweiz (12. – 23. Februar).