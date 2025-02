Biathlon-WM LIVE: Verfolgung der Frauen im Free-TV, Stream & Liveticker

Am Sonntag geht es bei den Biathlon-Weltmeisterschaften mit dem Verfolgungsrennen der Damen weiter. Gibt es wieder eine Medaille für eine deutsche Athletin? So können Sie die Verfolgung der Damen LIVE verfolgen!

Sie gehe es im Verfolger „wieder voll fokussiert an“, kündigte Preuß nach ihrer Silbermedaille im Sprint an. Sie habe zum Glück ihr Ziel gleich zum Start schon erreicht mit einer Einzelmedaille. „Ich hoffe, dass man dann mit mehr Gelassenheit am Start ist. Aber wenn der Tag da ist, mag man trotzdem so gut es geht performen“, sagte sie.