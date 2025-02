Deutsches WM-Drama: Selbst ZDF-Experten verlieren die Orientierung

Als Franziska Preuß beim WM-Sprint in Lenzerheide mit der Winzigkeit von 0,2 Sekunden vor der Finnin Suvi Minkkinen über die Ziellinie fuhr und völlig entkräftet in den Schnee fiel, schien der größte Erfolg ihrer Karriere perfekt. Ein einziger Fehler bei schwierigsten Bedingungen am Schießstand, dazu eine tadellose Leistung in der Loipe. Doch das große Drama war noch lange nicht vorbei - und sorgte für Verwirrung.