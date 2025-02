Biathlon-WM: Macht er die Bö-Brüder vergessen?

Vebjörn Sörum setzt in dieser Saison mit seinem Premierensieg im Weltcup bereits ein Ausrufezeichen. Tritt der 26-Jährige sogar in die Fußstapfen von Biathlon-Superstar Johannes Thingnes Bö?

Muss man sich in Norwegen Sorgen machen, nachdem die Brüder Johannes Thingnes und Tarjei ihren Rücktritt zum Saisonende angekündigt haben? Mitnichten! Um die Zukunft der Biathlonmannschaft aus dem skandinavischen Land ist es rosig bestellt. Hochtalentierte Sportler sind zahlreich vorhanden.

„Ich wusste, dass ich das Niveau habe, aber du musst es auch zeigen“, erklärte der Aufsteiger nach dem Rennen im Gespräch mit SPORT1 : „Ich war dieses Jahr im Schießen nicht so gut, aber meine Laufzeiten waren sehr schnell. Um im norwegischen Team zu bleiben, musst du eigentlich fast immer unter den Top Zehn oder Top Fünf sein. Ich bin sehr glücklich und habe ein großes Ziel damit erreicht.“

Mit dem Sieg bescherte er nicht nur sich selbst, sondern auch seiner Mutter einen Grund zum Jubeln. Diese hatte 25 Euro auf einen Sieg ihres Sohnes gesetzt und gewann insgesamt 800 Euro, die direkt in die Reisekasse flossen. Denn bei den kommenden Wettbewerben, allen voran der Biathlon-WM in der Schweiz, wird seine Mutter den 26-Jährigen weiterhin vor Ort unterstützen.

Vom Talent zum Biathlon-Weltcupsieger

Sörum begann seine internationale Karriere 2017 bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Brezno, wo er mit seiner Staffel Gold holte. Danach arbeitete er sich schrittweise nach oben, sammelte Erfahrungen im IBU Cup und etablierte sich 2023 schließlich im Weltcup, wo er in dieser Saison erstmals durchgehend unterwegs ist.

Der Weg in die norwegische Elite gestaltete sich allerdings steinig, nicht zuletzt aufgrund der enormen Konkurrenz im eigenen Land.

„Es ist unglaublich hoher Druck im norwegischen Team. Das weiß jeder, und die norwegischen Athleten am allerbesten“, beschreibt er die Situation. „Es ist schwer. Aber ich habe es geschafft, Biathlon auf meine Art und Weise zu betreiben – mit meiner Leidenschaft.“

Sein Erfolgsweg basiert nicht nur auf Talent, sondern auch auf harter Arbeit. „Ich habe mein Training ziemlich viel umgestellt“, sagte der 26-Jährige. Er habe nicht nur seine Methoden angepasst, sondern auch intensiv an seiner Form gearbeitet, um sich in einer hart umkämpften Team-Hierarchie zu behaupten.

„Ich war viel in der Höhe unterwegs und mit Skirollern auf dem Laufband. Ich habe wie ein Wahnsinniger trainiert. Es war sehr viel und auch viele harte Einheiten. Aber ich habe auch in den letzten fünf Jahren sehr gut trainiert, also ist es auch ein Ergebnis aus den letzten Jahren“, sagte Sörum.