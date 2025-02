Biathlon-WM: Superstar sorgt für massives Missverständnis

Niklas Trettin , Simon Wittmann 19.02.2025 • 17:31 Uhr Als Dorothea Wierer am Mittwoch kurzfristig eine Pressekonferenz ankündigte, rechneten viele Journalisten mit der Ankündigung ihres Karriereendes - doch es kam anders.

Dorothea Wierer traute ihren Augen kaum, als sie nach dem Training um die Ecke ins Pressecenter der Roland-Arena in Lenzerheide kam. Eine Schar von Journalisten und Medienvertretern wartete bereits auf sie - vieles erinnerte ein wenig an die Situation beim Weltcup in Ruhpolding, als Superstar Johannes Thingnes Bö seinen vorzeitigen Rücktritt erklärte. Hatte etwa auch die zuletzt angeschlagene Italienerin etwas zu verkünden?

So zumindest eine mögliche Theorie der Reporter, warum Wierer zu einer eineinhalb Stunden vorher angekündigten Pressekonferenz erschien. Doch die 34-Jährige klärte lachend und schnell auf: Sie wolle lediglich mitteilen, dass sie für die Single-Mixed-Staffel wieder fit sei und an den Start gehen wolle. Fehlalarm also. Dennoch verschlug es selbst der sonst so eloquenten Wierer kurz die Sprache.

„Danke, dass ihr alle gekommen seit. Das ist aber nicht mein Karriereende. Ich höre 2026 auf, das hatte ich ja bereits gesagt. Bitte gebt mir noch zwölf Monate“, sagte Wierer leicht stotternd, aber immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Nach und nach zogen die Medienvertreter wieder ab.

Wierer: „Ich bin noch hier“

„Das waren schon viele Leute. Ich glaube, die dachten ich höre auf, aber nein, ich bin noch hier. Vielleicht haben sie es eben erwartet wie bei Johannes, dass Schluss ist, aber wir wollten eigentlich nur Bescheid sagen, dass ich morgen starte“, erklärte die Italienerin im Gespräch mit SPORT1.

Ende vergangener Woche hatte sich Wierer wegen einer Erkältung komplett zurückgezogen und sowohl Rennen als auch Trainings abgesagt. Am Donnerstag steht nun die Single-Mixed-Staffel an (ab 16:05 im SPORT1-LIVETICKER). Wierer versucht, dafür und für den Massenstart fit zu werden.

Wierer räumt Gerüchte um Karriereende aus dem Weg

Vor der Single-Mixed-Staffel sagte Wierer: „Man muss schon realistisch bleiben. Ich bin jetzt zwei Tage nur im Bett gelegen, das ist nicht optimal.“

Im Gespräch mit SPORT1 äußerte sich die 34-Jährige auch zu Franziska Preuß, die bei dieser WM bereits drei Medaillen gewinnen konnte: „Ja, man wusste, dass sie ein sehr gutes Potenzial hat. Sie hatte halt immer das Pech, dass sie irgendetwas hatte, aber ich glaube, das ist ihr so zu vergönnen. Sie macht wirklich eine super Saison, also wirklich super Resultate, also ich bin froh und hoffe, dass sie das so die nächsten drei Wochen durchhalten kann.“