Biathlon-WM: Nicht nur bei Siegerin Preuß fließen Tränen

Beim Gold-Coup von Franziska Preuß in der Verfolgung entfesselt auch der zweite Platz von Elvira Öberg große Emotionen - auch bei Schwester Hanna.

Franziska Preuß hat sich bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide den lang ersehnten Traum von Gold erfüllt - aber nicht nur bei ihr flossen nach der Verfolgung Freudentränen.

Hanna Öberg freut sich mit Schwester Elvira

Die 25 Jahre alte Elvira Öberg errang ihre erste Einzelmedaille bei einer WM - und obwohl sie mit zwei Silbermedaillen bei Olympia in Peking (plus Gold in der Staffel) schon gleichrangige Erfolge auf dem Konto hat: Bei den Öbergs wird das WM-Silber nochmal als neuer Meilenstein empfunden.