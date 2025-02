Biathlon-WM: Sensation bei historischer Bö-Show im Sprint

Silber ging völlig überraschend an den für die USA startenden Neuseeländer Campbell Wright, der das beste Ergebnis seiner Karriere einfuhr. Nachdem der 22-Jährige im Liegend- und Stehendanschlag alle Scheiben getroffen hatte, fehlten ihm im Ziel nur 27,7 Sekunden auf Bö. Das Podium komplettierte der Franzose Quentin Fillon Maillet (1/+37,0).

„Ich glaube nicht, dass ich das schon realisieren kann“, erklärte ein völlig verblüffter Wright am ZDF-Mikrofon. In seiner Laufbahn hatte er zuvor noch nie auf dem Podest gestanden. Mit Blick auf den Verfolger am Sonntag ergänzte Wright grinsend: „Erwartet bitte nicht, dass ich das morgen wiederhole.“