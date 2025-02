Biathlon-WM: Wie Phönix aus der Asche

Campbell Wright konnte es selbst nicht fassen. Als der junge Mann mit der Vokuhila-Frisur, einem Meisterwerk einer Haarpracht, in der Verfolgung am Samstag beim entscheidenden vierten Schießen auch die letzte Scheibe erfolgreich umklappen ließ, schaute er urplötzlich erschrocken.

Überrascht von sich selbst, überrascht von seinem erneuten Coup. Schon zum zweiten Mal hatte es der 22–Jährige bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide auf das Podest geschafft, wieder holte er Silber.

Nein, nicht Sturla Holm Laegreid, nicht Emilien Jacquelin, nicht Sebastian Samuelsson, nicht Tommaso Giacomel - derjenige, der Superstar und Überflieger Johannes Thingnes Bö beim Saisonhöhepunkt in der Schweiz am dichtesten auf den Fersen ist, heißt tatsächlich Wright.

Das ist insofern erstaunlich, als der für die USA startende Neuseeländer noch nie zuvor bei einem Weltcuprennen auf dem Podest stand. Eine kleine Sensation also als vorläufiger Höhepunkt eines langen Weges, den ihm zu diesem Zeitpunkt nur wenige Fans und Experten zugetraut hatten.

„Wussten, dass Campbell sehr gut ist“

„Eine Medaille kann man nie planen - und mit einem kleinen Team sowieso nicht“, sagte sein Trainer Armin Auchentaller im Gespräch mit SPORT1 über den Mann der Stunde, der sich in diesem Winter als 18. des Gesamtweltcups in die erweiterte Elite vorarbeitete.

Für Auchentaller ist in Zukunft sogar noch mehr möglich: „Wir wussten schon, dass Campbell sehr gut ist. Aber er befindet sich noch in der Entwicklung und nicht am Zenit.“ Dennoch war es „irgendwie eine Überraschung, aber irgendwie auch nicht“.