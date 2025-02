Biathlon-WM: Bö-Sieg bei nächster Sensation

Die deutschen Biathleten haben beim 22. WM -Triumph von Dominator Johannes Thingnes Bö ein erneutes Debakel erlebt. Als bester Athlet des DSV-Quartetts landete Philipp Horn in der Verfolgung über 12,5 km auf dem 17. Rang. Immerhin verbesserte sich Horn nach einem indiskutablen Sprint noch um 27 Plätze. Schon am Samstag hatte das deutsche Team maßlos enttäuscht.

Dagegen präsentierte sich Sprint-Weltmeister Bö einmal mehr in bestechender Form. Der 31-Jährige triumphierte mit zwei Schießfehlern vor dem erneut überraschend starken Amerikaner Campbell Wright (1/+8,6 Sekunden), schon im Sprint Zweiter, und dem Franzosen Eric Perrot (1/+20,8). Horn kam mit einem Schießfehler mit 2:28,8 Minuten Rückstand ins Ziel. Justus Strelow (3) wurde 31., Philipp Nawrath (7) musste sich mit Rang 44 begnügen.

Campbell sorgt für nächste Sensation

Überraschunsmann Wright verblüffte sich selbst: „Es hat ziemlich wehgetan. Ich habe mich aber trotzdem so gut gefühlt. Als ich als Zweiter zum letzten Schießen kam, musste ich so grinsen. Ich bin so glücklich“, sagte er beim ZDF.