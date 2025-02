Biathlon-WM: Wut entlädt sich nach Norwegen-Fiasko

„Ich bin erstaunt über die Geschwindigkeit der Norweger. Mit ihren Skiern stimmt etwas nicht“, hatte Biathlon-Ikone Ole Einar Björndalen als Experte beim norwegischen Sender TV2 schon während des Rennens vermutet. „Ich glaube nicht, dass alle hier in so kurzer Zeit ihre Form verloren haben. Wir sind verloren, in ernsthaften Schwierigkeiten.“