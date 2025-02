"Das hasse ich im Biathlon": Emotionaler Horn nach DSV-Debakel

„Das hasse ich im Biathlon, weil es einfach so viel mehr Enttäuschung als schöne Gefühle sind manchmal“, erklärte Horn und gab ab, dass es ihm schwerfalle, sich „an das Gute zu erinnern. Gerade habe ich einfach ein bisschen die Nase voll.“

Im Liegendschießen hatte Horn zuvor drei Fehler geschossen und sich dadurch um eine gute Platzierung gebracht. Am Ende reichte es durch vier Strafrunden und 2:17,2 Minuten Rückstand auf den neuen Rekordweltmeister Johannes Thingnes Bö nur für Platz 44.

„Es ist mir richtig unangenehm“

„Es ist mir richtig unangenehm, wenn ich jetzt hier wieder vor Ihnen stehe und daran denke, wie ich gestern gesagt habe, dass ich mir ein gutes Gefühl und gutes Selbstvertrauen erarbeitet habe“, sagte ein enttäuschter Horn schließlich noch vor einer Ansammlung an Medienvertretern.

DSV-Sportdirektor Felix Bitterling machte am ZDF-Mikro keinen Hehl aus der DSV-Enttäuschung: „Es war heute nicht gut genug. Ich will nicht draufhauen, das müssen wir intern besprechen. Es ist den größten Teil der Saison auch nicht so gut gelaufen. Leider haben wir es heute nicht geschafft, das Ruder herumzureißen.“