Deutsche Biathlon-Hoffnung mit emotionalem Statement

Julia Kink konnte in diesem Winter in Einzelrennen erst einmal Weltcup-Punkte sammeln. Jetzt meldete sich die 21-Jährige mit einem emotionalen Statement auf ihrem Instagram-Account zu Wort.

Es sei „bitter, wenn der eigene Anspruch und die Realität so weit auseinanderliegen“, gab die Biathletin zu. Gleichzeitig will sie die Hoffnung nicht aufgeben: „Aber so ist der Sport und am Ende zählt, was man daraus macht.“